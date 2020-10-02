В США обеспокоились возможностями российских подлодок

США перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации российского подводного флота, пишет Business Insider. Издание отмечает, что прежнего спокойствия относительно невозможности РФ достать до США в Пентагоне больше нет.

Теперь американские ВМС оперативно переориентируются на подготовку к подводной войне и проводят учения в Атлантике.

«Но теперь всем уже достаточно хорошо известно, что наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — отметил командующий подводными США силами вице-адмирал Дэрил Кодл.

Так, с 12 по 18 сентября американцы уже провели в Атлантике учения Exercise Black Widow 2020 («Черная вдова») и отработали взаимодействие для «противостояния России» в регионе.

В маневрах приняли участие две ударные подлодки, два эсминца и два универсальных десантных корабля Wasp, две эскадрильи противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk, противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, а также «отряд реагирования на агрессию под водой».

Как отмечает 29 сентября Business Insider, обеспокоенность американских военных в первую очередь вызывает модернизированный российских подводный флот. Несмотря на то, что сейчас у Москвы меньше субмарин, чем во времена СССР, они более передовые, тихие и способны наносить удары даже по суше.

«С математической точки зрения российский флот не такая большая угроза, какой он был в период холодной войны. Но если говорить о его потенциале, он по-прежнему представляет ощутимую угрозу», — заявил директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

По его словам, РФ уже продемонстрировала мощь флота, нанеся удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии. Эксперт считает, что потенциал наносить удары с подлодок по суше может стать решающим в случае войны.

В апреле журнал The National Interest рассказал о «головной боли» СШа из-за неуловимых подлодок России. Издание напомнило, что ранее американские ВМС потеряли подлодку «Северодвинск» и несколько недель пытались найти ее в Атлантическом океане.