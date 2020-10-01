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В Германии сеть магазинов «H&M» оштрафовали на €35 млн

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В Германии оштрафовали крупнейшую в Европе сеть магазинов одежды «H&M» на €35 млн. Причина в том, что руководство офиса компании в Нюрнберге незаконно собирало и хранило сведения о личной жизни работников. Начальство в ходе подробных бесед с сотрудниками выясняло детали их отдыха, подробности болезней и диагнозы, интересовалось семейными проблемами и даже религиозными взглядами. Собранные сведения о частной жизни записывали и хранили на цифровых носителях.

Всё раскрылось, когда в прошлом году из-за системной ошибки записи стали доступны всему офису «H&M» в Нюрнберге. В Германии посчитали, что руководство компании грубо нарушило закон о защите личных данных работников.

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