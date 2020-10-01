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Роскачество предлагает изменить маркировку бутылок с водой

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Роскачество предложило изменить маркировку питьевой воды. В ходе всероссийского водного конгресса ведомство призвало производителей писать на этикетках слово «обработанная». Многие компании на отечественном рынке ради повышения продаж называют свою воду «природной». Некоторые даже указывают на бутылках якобы место добычи. Действующий на нашем рынке технический регламент для питьевой воды не позволяет подтвердить ее природное происхождение. Поэтому Роскачество предлагает запретить производителям вводить потребителей в заблуждение и привязывать свою воду к некоему географическому объекту.

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