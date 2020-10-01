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Медведев заявил о росте киберпреступности во время удаленки

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Перевод людей на удаленную работу привел к росту числа киберпреступлений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым в четверг, 1 октября. Видео с фрагментом беседы опубликовано на его странице в Facebook.

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«Возросло количество мошенничеств, связанных с использованием электронных форм платежей», — отметил Медведев. Это связано с тем, что люди сидели дома, подчеркнул он.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что программа «Умный город» и оснащение улиц камерами положительно влияют на профилактику преступности. Такие проекты обязательно нужно развивать, так как за ними будущее, отметил он.

23 сентября в МВД заявили о резком увеличении количества преступлений с помощью информационных технологий и мобильной связи. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием интернета — на 90,2%, с использованием средств мобильной связи — на 100,5%, сообщили в ведомстве.

В мае специалисты МВД России спрогнозировали рост более чем в два раза числа IT-преступлений в стране по итогам 2020 года.

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