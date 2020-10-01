Карельским энергетикам предъявили иски на 230 млн рублей

В Арбитражный суд Карелии поступили два крупных иска к энергетическим компаниям на общую сумму более 229 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке ведомства.

Исковые заявления подала МРСК, которая является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Карелии. Оба спора касаются неисполнения обязательств «ТНС-Энерго Карелия», пишет ИА «Карелinform».

Общая сумма исковых требований превышает 229 млн рублей. Заявления к производству пока не приняты — иски поступили в суд 30 сентября.

В июле сообщалось, что корпорация «Роснефть» после проведенных консультаций отзывает иск к РБК на 43 млрд рублей, касающийся публикации о бывших активах компании в Венесуэле.