В Европе растет безработица

В августе уровень безработицы в ЕС вырос до 7,4% — свидетельствуют данные Евростата. К концу лета в 27 странах Евросоюза лишились работы 15 млн 600 тыс. человек.

В 19 государствах, где обращается единая европейская валюта, число незанятых растет еще быстрее. Там к концу августа безработных насчитали 8,1% трудоспособного населения. Выше всего уровень безработицы среди молодых в возрасте до 25 лет, в целом по ЕС – 17,4%, в еврозоне — 17,8%.

Из стран Евросоюза самая большая доля незанятых в Греции — 18% и в Испании — 16%. Ниже всех уровень безработицы в Чехии и Польше — около 3%. На последующих местах в топ-5 — Мальта, Германия и Нидерланды.