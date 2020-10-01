Расследование гибели людей при столкновении катера с мостом завершили в Пскове

В Пскове завершили расследование дела о гибели людей при столкновении катера с опорой Ольгинского моста, которое произошло еще в августе 2015 года. Суда ожидает рулевой судна, сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, обвиняемый управлял катером в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение судна с опорой моста. На бору находились трое пассажиров, двое из них погибли, пишет Псковское агентство информации.

Кроме того, мужчина не имел удостоверения на право управления маломерным судном.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») завершено и передано в суд для рассмотрения.