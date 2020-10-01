Ростуризм подвел итоги летней чартерной программы в Бурятии. Республику посетили более 1,5 тыс. туристов. Из Москвы в Улан-Удэ за три месяца осуществили 10 рейсов. Чартерная программа в Бурятии была запущена впервые.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано.

Программа включала в себя проживание в отелях Улан-Удэ и на побережье Байкала, трансферы и базовый набор экскурсий. Сейчас готовятся предложения на зимний сезон.