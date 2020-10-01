Пентагон собирается приобрести партии макетов советского оружия в натуральную величину.

Военное ведомство США объявило тендер на закупку полноразмерных моделей зенитных ракетных комплексов «Стрела-2», гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова и гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42.

В условиях тендера сказано, что все макеты должны быть сделаны из сверхпрочного полиуретана.

При этом ящики с моделями оружия требуется подписать по-русски. Заказанные макеты предназначены для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия. Там находится школа американских воздушных десантников.

В запросе Пентагона указано, что изделия нужны для развития у американских солдат «навыков обращения с оружием противника».