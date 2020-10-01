Детский технопарк «Кванториум» откроют в Обнинске в октябре

В Обнинске (Калужская область) в середине октября планируется открыть новый детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас в здании, где разместится технопарк, завершается ремонт. Также строители занимаются благоустройством территории, пишет газета «Весть».

Как напоминает издание, «Кванториум» представляет собой современный формат дополнительного образования. Целью создания технопарков является возрождение престижа инженерных и научных профессий.

Ранее сообщалось, что детский технопарк откроется в Обнинске в здании Центра развития творчества детей и юношества. Изначально предполагалось завершить все ремонтные работы до конца лета, чтобы 1 сентября дети уже начали занятия.

«Кванториум» станет второй современной образовательной площадкой в области, которая занимается изучением перспективных и технических направлений.