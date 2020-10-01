Идеи по развитию школ и детских лагерей в РФ в рамках ГЧП представят правительству

Предложения по стимулированию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере детского отдыха будут направлены в правительство Российской Федерации по итогам докладов, представленных в рамках VII инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». Об этом сообщили участники мероприятия, прошедшего в Москве.

Анализ ситуации показал, что во всех российских регионах не хватает более 720 тыс. школьных мест, говорится в сообщении, поступившем «Известиям». Средств, зарезервированных в федеральном бюджете, для покрытия этого дефицита не хватает, заявил замглавы департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Министерства просвещения РФ Андрей Родионов. Министерство приступило к проработке вопроса об использовании механизмов ГЧП — привлечении частных инвестиций при строительстве школ.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе, в Нижегородской области уже есть примеры использования механизма ГЧП. В рамках концессионного соглашения строительство и эксплуатация зданий на протяжении 13 лет объединены, что позволяет заказчику — региональной власти — переложить на концессионера часть ответственности, в том числе в вопросах взаимодействия со строителями, отметил министр.

В качестве примера участники привели образовательный комплекс «Школа 800», строительство которого началось 1 июня в Нижнем Новгороде. По мнению генерального директора Первой концессионной компании «Просвещение» Отто Сопроненко, в школе для достижения высоких образовательных результатов должен быть задействован каждый метр пространства — отсюда необходимость участия «Просвещения» на всех этапах проектирования и строительства комплекса, а также в дальнейшей организации преподавания.

В сфере детского отдыха также есть много возможностей для привлечения инвестиций, считает замглавы «Мосгортура» Андрей Авдеев.

«Просвещение» готово вкладывать ресурсы в восстановление детских лагерей и строительство новых. Второй концессионный объект, который планируется запустить в одной из республик РФ в 2023 году, также предусматривает образовательно-оздоровительный отдых», — сказала директор по внешним коммуникациям группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков рассказал, что сегодня инфраструктура в сфере детского отдыха в регионе требует модернизации.

«Наша республика — регион развитого туризма, причем как детского, так и взрослого. Сегодня в регионе работают 30% объектов, при этом остальные имеют хорошую подводящую инфраструктуру. Вопросы, связанные с ГЧП и восстановлением турпотока, мы обсуждаем очень активно. Мы открыты к партнерствам и коллаборациям», — заявил он.