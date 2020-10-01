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Останки 12 красноармейцев перезахоронили в Орловской области

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В деревне Жерновка Ливенского района Орловской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 12 бойцов Красной армии. Она прошла на мемориале «Ливенский щит».

Как уточняет InfoOrel.ru, земле предали останки 11 безымянных солдат, которые были найдены поисковым отрядом «Подвиг» во время «Вахты памяти – 2020».

Кроме того, захоронены останки погибшего красноармейца, уроженца Ливенского района Григория Минаева. Их подняли поисковики отряда «Добровольцы памяти» в районе деревни Гусино Старорусского района Новгородской области. Они выяснили, что у солдата была семья.

17 сентября сообщалось, что на одном из земельных участков в городе Луга Ленинградской области было обнаружено массовое захоронение советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны. Специалистам удалось извлечь останки 134 человек.

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