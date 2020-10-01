Центру Ялты намерены присвоить статус исторического поселения

Власти Ялты намерены добиться присвоения центру города статуса исторического поселения. Вопрос обсудили в ходе круглого стола «Культурное наследие Ялты — основа развития города как уникального туристического центра на Южном берегу Крыма».

«Считаю необходимым добиваться придания центру города официального статуса исторического поселения, что в дальнейшем защитит его от различных посягательств», — заявил первый замглавы местной администрации Артем Мальцев.

Также чиновник выразил уверенность в том, что нужно спасать то, что еще возможно спасти, пишет ИА «Крыминформ».

Председатель госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Барановский, в свою очередь, отметил, что в администрации нужно создать структуру, которая будет заниматься сохранением культурного наследия и пресекать нарушение законодательства в данной сфере.

Предложение Барановского включили в резолюцию круглого стола. Туда также вошли идеи по туристическим маршрутам, охранным зонам, активному вовлечению жителей и гостей города в процесс сохранения культурного наследия Ялты.