Опасные организмы обнаружили в куриных полуфабрикатах в Нижегородской области

Эксперты обнаружили патогенные организмы в пробах полуфабрикатов из мяса птицы, взятых на одном из производств Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального референтного центра Россельхознадзора.

При исследовании специалисты обнаружили в двух пробах листерии. По словам экспертов, это один из наиболее распространенных пищевых патогенов в мире. Листерия может вызвать у новорожденных и беременных женщин тяжелые инфекции, пишет ИА «НьюсНН».

В Россельхознадзоре отмечают, что для профилактики листериоза нужно обеспечивать население хорошими и безопасными продуктами, защищать от грызунов сельхозобъекты. Также необходимо проводить гигиеническое обучение сотрудников пищевых производств.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал опасные и вредные продукты, которые можно встретить на прилавках магазинов. По словам специалиста, к таким продуктам прежде всего относятся полуфабрикаты, содержащие большое количество глутамата натрия.