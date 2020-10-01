Инструменты для школ искусств в Ижевске закупили на 27 млн рублей
Для школ искусств Ижевска закупили музыкальные инструменты. На это было выделено 27,3 млн рублей.
Юным музыкантам приобрели 27 пианино, шесть роялей, скрипки, синтезаторы, аккордеоны, гитары и т.д. Юные художники получили более 260 единиц натурного фонда, мольберты и натюрмортные столы.
Также в концертных залах школ искусств появились новые кресла, а в ученических классах — комплекты технического оборудования. Закуплены и новые учебные пособия. Поставки должны завершиться до конца этого года, пишет ИА «Сусанин».