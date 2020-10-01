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Инструменты для школ искусств в Ижевске закупили на 27 млн рублей

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Для школ искусств Ижевска закупили музыкальные инструменты. На это было выделено 27,3 млн рублей.

Юным музыкантам приобрели 27 пианино, шесть роялей, скрипки, синтезаторы, аккордеоны, гитары и т.д. Юные художники получили более 260 единиц натурного фонда, мольберты и натюрмортные столы.

Также в концертных залах школ искусств появились новые кресла, а в ученических классах — комплекты технического оборудования. Закуплены и новые учебные пособия. Поставки должны завершиться до конца этого года, пишет ИА «Сусанин».

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