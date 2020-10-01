Восемь участков дорог осталось отремонтировать в Мурманске

В Мурманске завершается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил замгубернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для более быстрого завершения ремонта подрядчики привлекли технику и работников со стороны. К концу сентябрь скорость работ увеличилась, пишет ИА «Би-порт».

На данный момент асфальт уложен на 18 участках. Продолжаются работы на улицах Николаевка, Инженерная и Загородная. На последней дорожники отстают от графика, однако готовность объекта уже составляет 60%.

В октябре завершится ремонт еще восьми объектов. Вице-губернатор также осмотрел участки трасс, которые планируется привести в порядок в 2021 году. Перечень дорог будет составлен исходя из их состояния и предложений горожан.

23 августа сообщалось, что в Мурманске завершена укладка верхнего слоя асфальта на семи объектах, включенных в нацпроект БКАД. На этот год был запланирован самый большой объем работ среди муниципалитетов региона.