Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Сюжет:

Восемь участков дорог осталось отремонтировать в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске завершается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил замгубернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для более быстрого завершения ремонта подрядчики привлекли технику и работников со стороны. К концу сентябрь скорость работ увеличилась, пишет ИА «Би-порт».

На данный момент асфальт уложен на 18 участках. Продолжаются работы на улицах Николаевка, Инженерная и Загородная. На последней дорожники отстают от графика, однако готовность объекта уже составляет 60%.

В октябре завершится ремонт еще восьми объектов. Вице-губернатор также осмотрел участки трасс, которые планируется привести в порядок в 2021 году. Перечень дорог будет составлен исходя из их состояния и предложений горожан.

23 августа сообщалось, что в Мурманске завершена укладка верхнего слоя асфальта на семи объектах, включенных в нацпроект БКАД. На этот год был запланирован самый большой объем работ среди муниципалитетов региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020