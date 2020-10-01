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Максим Фадееев покалечился во время катания на электросамокате

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев получил травмы, катаясь на электросамокате в одном из загородных поселков. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает Telegram-канал Super.

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52-летний Фадеев упал с самоката. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи запретили ему вставать с кровати. Врачи подозревают у него ушиб грудной клетки и переломы ребер.

Как сообщается, в настоящий момент продюсеру трудно дышать и разговаривать. По словам самого Фадеева, падение произошло, когда самокат двигался на полной скорости, уточняет канал.

Ранее в ГИБДД заявляли, что владельцев электросамокатов, попадающих под определенные критерии, могут оштрафовать как водителей за нарушение правил ПДД. Для точного определения правонарушений и деления видов скутеров Минтранс уже разработал необходимые поправки в ПДД.

По мнению главного редактора журнала «Движок» Ильи Огородникова, тот факт, что профильные государственные ведомства следят за развитием ситуации и стараются на нее реагировать, — безусловный плюс. Однако непонятно, как будут контролироваться ограничения для средств индивидуальной мобильности, если они не имеют никаких регистрационных номеров и не идентифицируются камерами видеофиксации. Огородников подчеркнул, что поправки должны быть закреплены в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ).

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