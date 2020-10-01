Кабмин снизит риски абонентов при отмене роуминга с Белоруссией. Подписано постановление о борьбе с подменой трафика. Мошенники «маскируют» международные звонки под видом местных операторов связи. Работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта. РФ и Белоруссия проверят систему противодействия мошенничеству. Тестирование пройдет в рамках подготовки к отмене роуминга между странами. Проверку проведут в течение двух месяцев.