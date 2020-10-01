Навигацию безмоторных судов завершили в Магадане

В Магадане завершился навигационный сезон для безмоторных и гребных маломерных судов. Моторные лодки и катера смогут перемещаться по водоемам до 1 ноября.

После завершения сезона навигации выход на водоемы на соответствующих судах запрещен. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В МЧС уточнили, что для катеров и моторных лодок сезон традиционно завершается позже.

Навигация для всех типов судов была открыта в Магаданской области с 1 июня. Моторные лодки и катера вышли на водоемы с 1 мая.

Ранее сообщалось, что движение дачных теплоходов временно приостановили в Хабаровске. Движение судов в район левого берега Амура и на острова возобновится с 5 октября.