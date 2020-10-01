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Инновационный детский сад открылся в Тюмени

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В Тюмени открыли новый корпус детского сада № 185 на улице Энергостроителей, в микрорайоне Войновка. В здании организовано 14 групп, в том числе четыре группы для малышей возрастом до 3 лет. Все необходимое оборудование уже укомплектовано — большие физкультурный и музыкальный залы и скалодром.

«Инновационный детский сад обустроен познавательными лабораториями, кабинетами педагога-психолога и учителя-логопеда. Также в здании имеются современные пищевой и медицинский блоки и даже прачечная. Кроме того, дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для доступности маломобильных групп населения», — сообщили порталу «Наш город» в администрации города.

Напомним, правительство РФ упростит получение сведений о наличии мест в яслях и детсадах. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что 7,5 млн детей посещают ясли и детсады и до конца 2020 года планируется создание еще около 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

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