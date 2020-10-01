Почти 25 тыс. саженцев посадили в Сахалинской области

В Сахалинской области проходит акция «Сохраним лес — 2020». За две недели специалисты высадили почти 25 тыс. сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экология». Посадки произведены на площади 8,5 га. Об этом пишет ИА SakhalinMedia. К концу мероприятия новые леса появятся на площади 56 га.

В рамках акции планируется высадить более 160 тыс. молодых деревьев. К акции присоединились Тымовский, Ногликский, Поронайский и Южно-Курильский районы. Наибольшей популярностью пользуются саженцы лиственницы.

На территории Сахалинского зоопарка планируется высадка рябин и кленов. В Южно-Сахалинске у горы Большевик посадят лиственницы и кедры. Помимо сотрудников лесничеств и арендаторов лесных участков, в акции принимают участие школьники и сотрудники районных администраций.