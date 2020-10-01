Список мер по развитию паллиативной помощи озвучили в Омской области

Власти Омской области будут развивать паллиативную помощь. На такую необходимость указали федеральные эксперты.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова заявила, что важные аспекты — это объем специализированного коечного фонда, возможность выезда патронажных бригад, наличие амбулаторных кабинетов и обученных сотрудников, сообщает ИА «Город55».

«Мы будем расширять зону доступности паллиативной помощи, открывать специализированные кабинеты в поликлиниках, создавать выездные бригады для взрослых пациентов, работать с родственниками», — рассказала глава регионального минздрава Ирина Солдатова.

Медицинские учреждения Приморского края готовы начать выдавать паллиативным пациентам оборудование, необходимое для комфортного пребывания дома. На эти цели из краевого бюджета направили более 20 млн рублей. Для получения необходимой техники гражданин должен пройти врачебную комиссию и заключить договор. Учреждения могут предоставить пациентам аппараты ИВЛ, противопролежневые матрасы, аппараты для удаления мокроты, откашливатели, функциональные кровати, кислородные концентраторы, компрессионные ингаляторы, вертикализаторы.