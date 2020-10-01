Досрочный ремонт семи улиц стартовал в Краснодаре

Семь участков дорог начали досрочно ремонтировать в Краснодаре. Они входили в программу ремонта на 2021 год.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 год были завершены раньше срока. В связи с этим начался ремонт семи участков из плана следующего года. На Адыгейской набережной уже обновили асфальтовое покрытие и бортовые камни. рабочие установят новые дорожные знаки. Также в высокой степени готовности находятся участки улиц им. Захарова и Химзаводской.

На улице Песчаной идет нанесение дорожной разметки. На улицах Чкалова и Гимназической ремонт только начался, он завершится в конце декабря. Об этом пишут «Кубанские новости».

На улице Постовой основной объем работ придется на октябрь и ноябрь. Сдать участок планируется 31 декабря.

В 2021 году в рамках нацпроекта в Краснодаре планируют отремонтировать участки общей протяженностью 79 км.