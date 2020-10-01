Пожар в Воронежской области уничтожает жилые дома

МЧС продолжает тушить пожар в Воронежской области. За сутки спасено от огня четыре населенных пункта. Сейчас специалисты МЧС работают в Павловском и Ленинском районах. В Павловском районе пламя уничтожило 50 строений, среди них 21 жилой дом.

Площадь пожара у села Николаевка составила 35 га. Огонь повредил 25 домов и хозпостроек.

Жителей поселка эвакуировали. В безопасное место также вывезли персонал санатория поблизости. Как сообщили в областном управлении МЧС, в Острогожском районе распространение огня удалось остановить. В разных местах горит сухая трава. В Павловском районе под угрозой оказался санаторий. Сотрудников учреждения эвакуировали по реке Дон, отдыхающих там сейчас нет. Жителей эвакуировали в соседний населенный пункт. В Лискинском районе пожар охватил около 30 га. Существует угроза распространения огня на дачный поселок. Едкий дым тянется на десятки километров.

Огонь перекинулся на соседнюю Белгородскую область. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра.