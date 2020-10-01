В РЖД сообщили о восстановлении 90% отмененных из-за COVID-19 поездов

ОАО «Российские железные дороги» на фоне повышения спроса на пассажирские перевозки восстановили отмененные ранее поезда практически в полном объеме. Об этом в четверг, 1 октября, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

«Экономика исправляется, и пассажиры поехали. Мы восстановили практически 90% поездов», — рассказал Белозеров в интервью на телеканале «Россия 24».

Глава РЖД объяснил, что компания, восстанавливая маршруты, руководствуется указаниями, поступающими из регионов России. Он подчеркнул, что все пассажиры перевозятся в соответствии с санитарными требованиями в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Белозеров уточнил, что наиболее тяжелый период РЖД переживали весной, когда пассажиропоток в дальнем следовании снизился в среднем на 70%.

«Мы [в указанный период] очень серьезно просели по объемам перевозок, по дальнему пассажирскому следованию, потому что поезд движется по нескольким территориям, не как авиация — из точки в точку, в точку В, а решения принимаются в разных территориях, абсолютно справедливо разные. Там разная ситуация», — отметил он.

По словам Белозерова, в условиях закрытия границ и развития внутреннего туризма РЖД спрос на перевозки пассажиров растет.

«Этот год действительно стал для нас удивительным. Во-первых, мы не отменили запуска новых направлений. Ну из последних вот, допустим, электричка в Кострому, уникальный с железнодорожной точки зрения технический вопрос. Мы запустили новый подвижной состав Москва — Владивосток. Люди по направлениям, не только южному, увеличили объемы передвижения. Люди больше стали ездить по стране. Москва — Брянск, Москва — Нижний Новгород, Хабаровск — Владивосток. Вот по таким направлениям для нас было удивительно, но количество людей несколько выросло, либо пассажиропоток стабилизировался», — добавил глава РЖД.

С 30 сентября РЖД возобновили ежедневные перевозки между Калининградом и Москвой.