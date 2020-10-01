Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирийской Арабской Республике.

В 2015-м в Тартус доставили все необходимое для начала кампании. Тогда он представлял собой пункт материального обеспечения. Пять лет назад в порту было лишь два плавучих причала. Теперь здесь швартуются даже атомные крейсеры и авианосцы.

Российские военные за пять лет в Сирии уничтожили 133 тыс. боевиков. Летчики совершили более 44 тыс. вылетов. Армия САР при поддержке россиян освободила 88% территории страны. Активная фаза российской военной кампании продолжалась 804 дня.