Реставрация Нотр-Дама оказалась под угрозой из-за растраты
Пожертвования на восстановление Нотр-Дама потратили нецелевым образом. С таким заявлением выступили представители Счетной палаты Франции.
Во время проверки выяснилось, что министерство культуры растратило около €500 тыс. Ведомство руководит строительными работами в соборе. Оказалось, что основная часть денег ушла на проекты, которые даже не были рассмотрены. Также средства министерство потратило на баснословные зарплаты и премии сотрудникам.
Сейчас члены Счетной палаты пытаются выяснить, сколько осталось денег на реконструкцию. Известно, что на эти цели профильное ведомство получило €850 млн.