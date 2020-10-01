В Хабаровском крае продолжается эвакуация жителей

Уровень реки в Хабаровске падает. Как отмечают в региональном управлении МЧС, он сейчас составляет 521 сантиметр. За сутки от воды освободились 59 приусадебных участков. Тем не менее эвакуация жителей продолжается, спасатели перевозят тех, кто остался в зоне подтопления.

Сотрудники МЧС доставляют населению воду и обеспечивают работу лодочных переправ. В Комсомольске-на-Амуре уровень реки снизил темпы роста, но под угрозой водной стихии остаются 268 дачных участков.

В городе открыли пункт временного размещения, пока им никто не воспользовался.