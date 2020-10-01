К прекращению боевых действий в Карабахе призвали власти Японии. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что стороны должны сесть за стол переговоров. Мария Захарова отметила, что делается все возможное, чтобы погасить огонь в Карабахе.

Иран заявил, что не допустит военных поставок в Армению. Тбилиси готов организовать переговоры сторон конфликта. Президент Армении обратился к главам арабских стран. Саркисян заявил, что нужно немедленно прекратить кровопролитие.

Переговоры с Баку и Ереваном провел эмир Катара. Тамим бен Хамад Аль Тани призвал решить проблему диалогом.

ФРГ встревожена ситуацией между Арменией и Азербайджаном. Британия и Канада призвали прекратить конфликт в Карабахе. Министерства иностранных дел двух стран в совместном заявлении выразили беспокойство боевыми действиями. Прекратить огонь призвал и Североатлантический альянс. В НАТО обеспокоены эскалацией в Нагорном Карабахе. Совет Европы напомнил, что стороны обязывались разрешить конфликт мирными средствами.