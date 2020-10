МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан

Министерство иностранных дел Австралии по ошибке раскрыло более тысячи личных адресов электронной почты граждан, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.

Свои извинения внешнеполитическое ведомство опубликовало в Twitter.

«Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие [личных] адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой. Никакая другая личная информация не разглашалась. Мы хотим доставить наших граждан домой и прилагаем для этого все усилия», — сказано в сообщении.

We apologise for unintentionally disclosing email addresses of stranded Australians we’re trying to help get home. No other personal information was disclosed. We want to get you home, and are working as hard as we can to do so.