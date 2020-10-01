МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан

Министерство иностранных дел Австралии по ошибке раскрыло более тысячи личных адресов электронной почты граждан, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.

Свои извинения внешнеполитическое ведомство опубликовало в Twitter.

«Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие [личных] адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой. Никакая другая личная информация не разглашалась. Мы хотим доставить наших граждан домой и прилагаем для этого все усилия», — сказано в сообщении.

We apologise for unintentionally disclosing email addresses of stranded Australians we’re trying to help get home. No other personal information was disclosed. We want to get you home, and are working as hard as we can to do so. — DFAT🇦🇺 (@dfat) September 30, 2020

В результате ошибки в адресной строке писем, которые МИД Австралии рассылает застрявшим за рубежом гражданам, кроме адреса конкретных получателей были указаны почтовые ящики всех, кто просил министерство оказать помощь для возвращения в страну.

Сотрудники ведомства попытались остановить рассылку, а после неудачи обратились к получателям с просьбой удалить письма и не пересылать их другим, уточняет The Guardian.

В июле Альфа-банк подтвердил утечку данных нескольких десятков своих клиентов. При этом в регуляторе заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а утекшие данные не позволяют получить доступ к их счетам.