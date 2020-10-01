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МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан

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Министерство иностранных дел Австралии по ошибке раскрыло более тысячи личных адресов электронной почты граждан, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.

Свои извинения внешнеполитическое ведомство опубликовало в Twitter.

«Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие [личных] адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой. Никакая другая личная информация не разглашалась. Мы хотим доставить наших граждан домой и прилагаем для этого все усилия», — сказано в сообщении.

В результате ошибки в адресной строке писем, которые МИД Австралии рассылает застрявшим за рубежом гражданам, кроме адреса конкретных получателей были указаны почтовые ящики всех, кто просил министерство оказать помощь для возвращения в страну.

Сотрудники ведомства попытались остановить рассылку, а после неудачи обратились к получателям с просьбой удалить письма и не пересылать их другим, уточняет The Guardian.

В июле Альфа-банк подтвердил утечку данных нескольких десятков своих клиентов. При этом в регуляторе заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а утекшие данные не позволяют получить доступ к их счетам.

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