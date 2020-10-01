Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве 1 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в четверг в столице будет от +18 до +20 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Ночью похолодает до +6…+8 градусов.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о продолжительности бабьего лета в европейской части России. По его словам, дневные температуры будут на 5–6 градусов выше нормы минимум до 5 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020