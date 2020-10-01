Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 октября

Переменная облачность без осадков и до +20 градусов ожидается в Москве 1 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в четверг в столице будет от +18 до +20 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Ночью похолодает до +6…+8 градусов.

30 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о продолжительности бабьего лета в европейской части России. По его словам, дневные температуры будут на 5–6 градусов выше нормы минимум до 5 октября.