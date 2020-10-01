Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря
Мир
МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан
Мир
Россию обвинили в несоблюдении протокола Минских переговоров
Мир
Папа римский отказался встретиться с Помпео
Мир
Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

Сухопутные войска отмечают профессиональный праздник

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сухопутные войска отмечают свой профессиональный праздник. В этом году им исполняется 470 лет. Танковая армия Западного военного округа в этот день приступила к учениям. Экипажи проводят тренировки на полигоне Мулино. Цель танковых подразделений — захват плацдарма и уничтожение условного противника. Танки прикрывают вертолеты Ми-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и системы «Град». В учениях задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020