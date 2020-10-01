Сухопутные войска отмечают профессиональный праздник

Сухопутные войска отмечают свой профессиональный праздник. В этом году им исполняется 470 лет. Танковая армия Западного военного округа в этот день приступила к учениям. Экипажи проводят тренировки на полигоне Мулино. Цель танковых подразделений — захват плацдарма и уничтожение условного противника. Танки прикрывают вертолеты Ми-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и системы «Град». В учениях задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих.