Источник сообщил о беременности спутницы Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо готовится к появлению на свет своего первенца, сообщают англоязычные таблоиды со ссылкой на источник.

Матерью ребенка станет 23-летняя модель Камила Морроне, с которой актер встречается уже три года. Официально пара не объявляла о предстоящем рождении первенца.

По словам источника издания Woman's Day, Морроне находится на раннем сроке беременности.

В июле сообщалось, что актриса Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», родила ребенка. Появившаяся на свет девочка стала для 24-летней актрисы и ее 30-летнего мужа, музыканта Джо Джонаса, первенцем.