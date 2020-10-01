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В США дочь миллиардера приговорили к тюрьме за связь с секс-культом

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В США суд приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы дочь миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр за связь с секс-культом NXIVM.

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Клэр Брофман призналась, что укрывала человека, проживавшего в стране нелегально, с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, она рассказала о мошеннических операциях с кредитными картами, которые проводила от лица главы NXIVM Кита Раньера.

По словам Бронфман, учение Раньера позволило ей преодолеть «ненависть к себе, неуверенность, чувство стыда и страха» и что благодаря NXIVM она смогла найти друзей, которые стали для нее семьей, сообщил телеканал CNN в среду, 30 сентября.

Федеральный суд Бруклина приговорил 41-летнюю женщину к 81 месяцу тюремного заключения, в то время как прокуратура рекомендовала 60. Отмечается, что последние два года Бронфман находилась под домашним арестом.

Кит Ранье основал организацию NXIVM в конце 1990-х годов, которая предлагала платные тренинги личностного и профессионального роста. Однако покупавших подобные семинары женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами лидера организации, вымогали деньги и ставили над ними эксперименты.

Кроме того, женщинам необходимо было предоставить компрометирующую их информацию и фотографии в обнаженном виде на случай, если они порвут с организацией.

В январе в Израиле задержали главу религиозной секты, действовавшей под прикрытием женских семинаров для ортодоксально верующих. Его обвинили в том, что он держал в рабстве 50 женщин и их детей.

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