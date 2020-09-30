Реконструкция дороги на Куршскую косу начинается в Зеленоградске

С 1 октября в Зеленоградске Калининградской области ограничат движение на дороге в сторону Куршской косы. В ближайшее время там начнётся реконструкция. Об этом сообщает газета «Волна».

Как отмечается на официальном сайте администрации Зеленоградского округа, «временные ограничения или кратковременные прекращения движения транспорта и пешеходов» будут действовать до 1 июня 2021 года, передает Калининград.Ru.

По улице Окружной организуют одностороннее движение от Тургенева до пересечения с Московской в сторону Куршской косы, в обратном направлении — по улице Московской. По итогам реконструкции ширина каждой из двух полос движения должна составить 3,75 м, тротуаров — 2,25 м. Работы проведёт «Балтдормостстрой» за 203 млн рублей.

Напомним, рядом с городским парком в Зеленоградске благоустроят новую прогулочную зону. Территория примыкает к городскому кладбищу, она начинается от северо-восточной границы парка и проходит вдоль авандюны до Куршской косы. Площадь участка составляет почти 16 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, он предназначен под строительство эколого-туристической деревни.