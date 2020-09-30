Мобильная «Лаборатория безопасности» появилась в Сахалинской области

В Сахалинской области появилась мобильная «Лаборатория безопасности». С помощью оранжевого автомобиля Ford Transit детей будут учить безопасному поведения на дорогах.

Образовательный комплекс включает оборудование, которое может смоделировать городскую среду, и специализированные программы, приспособленные под разный возраст обучающихся. Кроме того, использовать комплекс можно как под открытым небом, так и в закрытых помещениях, например, в школьных спортзалах.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства, технику передали региона в рамках торжественного открытия Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Зампредседателя регионального правительства Владимир Ющук, принявший участие в мероприятии, отметил, что культура вождения формируется в школьном возрасте и теперь дети будут учиться поведению на дороге не по плакатам, а при помощи новейшего оборудования.