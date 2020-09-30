Здание начальной школы ремонтируют в селе Величаевское на Ставрополье

В селе Величаевское Ставропольского края реконструкция двухэтажного здания начальной школы обойдется в 30 млн рублей, сообщили в минстрое региона. Предстоит выполнить перепланировку помещений, установить новые двери и окна, заменить полы, крышу, лестницу, а также закупить оборудование и мебель.

«Около 40% работ уже выполнено, завершить их планируется в этом году. В обновленной начальной школе будут учиться 160 школьников», — заявил министр Валерий Савченко. Как отмечает NewsTracker, работы проходят в рамках региональной программы «Развитие образования» нацпроекта «Образование».

В Ставропольском крае с 2021 года начнется обязательное изучение истории региона в школах. Учебники по предмету находятся на согласовании в Министерстве просвещения РФ. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил о необходимости ускорить процесс внедрения «Истории Ставрополья».