Прямой эфир
Сюжет:

Здание начальной школы ремонтируют в селе Величаевское на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Величаевское Ставропольского края реконструкция двухэтажного здания начальной школы обойдется в 30 млн рублей, сообщили в минстрое региона. Предстоит выполнить перепланировку помещений, установить новые двери и окна, заменить полы, крышу, лестницу, а также закупить оборудование и мебель.

«Около 40% работ уже выполнено, завершить их планируется в этом году. В обновленной начальной школе будут учиться 160 школьников», — заявил министр Валерий Савченко. Как отмечает NewsTracker, работы проходят в рамках региональной программы «Развитие образования» нацпроекта «Образование».

В Ставропольском крае с 2021 года начнется обязательное изучение истории региона в школах. Учебники по предмету находятся на согласовании в Министерстве просвещения РФ. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил о необходимости ускорить процесс внедрения «Истории Ставрополья».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020