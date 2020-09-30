Боевой снаряд нашли на стройке в Тюмени

Рабочие обнаружили боевой снаряд на стройке в Тюмени. Боеприпас был ликвидирован с соблюдением мер осторожности.

По данным Росгвардии, сообщение поступило из микрорайона Патрушево. Рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. На место вызвали группу разминирования ОМОНа, которая извлекла снаряд со следами сильной коррозии. Об этом сообщает портал «Наш город».

Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.

Ранее сообщалось, что в Тверской области под Ржевом саперы провели разминирование полей, которые вводятся в сельскохозяйственный оборот. Боеприпасы были обнаружены на площади 40 га.