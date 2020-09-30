Еще семь мостов начнут строить в Приморье до конца года

В Приморском крае до конца года планируется начать возведение еще семи мостовых сооружений. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в ближайшее время должно начаться строительство моста через реку Раковка в Уссурийском городском округе. Также готовятся к строительству сооружения через реку Осиновка на 5-м км автодороги Осиновка – Рудная пристань.

Подрядчики на объектах уже определены. Работы начнутся после согласования всех документов.

Кроме того, завершается конкурс по отбору подрядной организации на строительство моста на 91-м км трассы Артем–Находка. Всего до конца года, по словам специалистов, должно начаться строительство семи мостов.

В августе сообщалось, что в Приморском крае в этом году завершат ремонт и строительство 10 мостов. Еще столько же планируется начать строить. Работы начались в Анучинском муниципальном округе, в Большом Камне и на 89-м км трассы Артем–Находка в районе Фокино.