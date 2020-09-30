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Россия продолжит переговоры с Нидерландами о налоговых соглашениях
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Россия продолжит переговоры с Нидерландами о налоговых соглашениях

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Нидерланды остаются для России одной из первоочередных юрисдикций для пересмотра налоговых соглашений, переговоры по этому вопросу продолжаются. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Мы тем не менее будем двигаться по своим планам, с тем чтобы до конца года заключить соглашения с теми юрисдикциями, которые мы поставили как первоочередные для заключения новых соглашений», — цитирует российского министра ТАСС.

23 сентября стало известно, что Федеральная налоговая служба России предложила включить Турцию и Нигерию в список стран, участвующих в автоматическом обмене налоговой информацией с РФ.

Ранее в сентябре Россия и Мальта заявили о готовности пересмотреть условия налогового соглашения. 8 сентября аналогичное соглашение было заключено с Кипром. Благодаря договоренностям об избежании двойного налогообложения, которые заключены Россией примерно со 100 странами, бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в некоторых случаях и до 0%.

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