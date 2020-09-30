Выбрасывать мусор в урны запретили в одном из парков Калуги

В Калуге в парке одного из микрорайонов появилась табличка с информацией о том, чего нельзя делать на этой территории. Фото стенда опубликовала жительница города в одной из соцсетей.

Судя по рисунку на стенде, в парке нельзя курить, распивать спиртные напитки и выгуливать собак. Кроме того, там нельзя кататься на велосипедах и роликах, а также выкидывать мусор в урны.

Эти картинки и вызвали вопросы у одной из посетительниц общественного пространства. Их адресовали исполняющему полномочия городского головы Дмитрию Денисову. По его словам, это исключительно инициатива местных жителей.

Впрочем, градоначальник всё же назвал щит «не совсем логичным» и пообещал убрать, пишет газета «Весть».