Чрезвычайная пожарная опасность установилась в Тамбовской области

В ближайшие дни в Тамбовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. В регионе потеплеет до +24 градусов.

Согласно прогнозам, наивысший класс пожарной опасности установится с 30 сентября по 2 октября. При высокой температуре воздуха скорость ветра будет достигать 15–17 м/с. При этом осадки в Тамбовской области не ожидаются. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Сотрудники МЧС просят местных жителей соблюдать осторожность в пожароопасный период и соблюдать запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области продлили действие особого противопожарного режима. В регионе наблюдается ветреная погода без осадков.