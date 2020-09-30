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Ульяновцев предупредили о возможном заносе вируса птичьего гриппа

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В Ульяновской области специалисты сообщили о высоком риске обнаружения вируса птичьего гриппа. В регион была завезена птица из племенного репродуктора, где зафиксирована вспышка заболевания.

По данным Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, 23 сентября вирус выявили у уток в Карачаево-Черкесской Республике. В ходе проверки установлено, что с 1 по 18 сентября птицу из неблагополучного района поставляли в Ульяновскую область. Об этом сообщает 1ul.ru.

В Россельхознадзоре считают, что в регионе повысился риск вовлечения в эпизоотию. Инкубационный период заболевания птиц длится до семи дней.

Ранее сообщалось, что птичий грипп был выявлен в населенных пунктах и на предприятиях в Омской области. В регионе действует карантин.

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