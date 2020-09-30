В подмосковных Мытищах отремонтировали 65 участков дорог

В городе Мытищи Московской области отремонтировали 65 участков автодорог региональной и муниципальной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

По данным ведомства, общая протяженность отремонтированных дорог превысила 40 км. В частности, в порядок привели 13 участков региональной сети (около 25 км) и 52 участка муниципальной сети (около 20 км), уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Стоимость ремонтных работ составила 63 млн рублей.

В конце августа сообщалось, что конкурс на строительство автодорожного обхода подмосковных Балашихи и Ногинска будет объявлен в течение двух месяцев. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей. Дорога свяжет Северо-Восточную хорду, участок ЦКАД, который должны запустить в этом году, и выход дороги М-12.