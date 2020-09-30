Российским ресторанам запретят включать чаевые в счёт. Как пояснили в Роспотребнадзоре, правила вступят в силу с 2021 года. Новый регламент утвердило правительство страны. В нём сказано, что любые платежи, которые не касаются стоимости выбранных блюд и услуг, не могут быть добавлены в заказ. Новые правила должны исключить практику, когда потребителя вводят в заблуждение относительно реальных расходов. При этом ресторан вправе предложить посетителю приобрести дополнительные услугу. В этом случае о том, нужно ли платить, должны предупредить сразу.