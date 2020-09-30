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Посол Франции заявил об отсутствии точной даты визита Макрона в Россию

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Президент Франции Эммануэль Макрон не отказывается от своего намерения приехать в Россию с визитом, но пока не известно, когда это произойдет. Об этом в среду, 30 сентября, заявил посол республики в РФ Пьер Леви на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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Он напомнил, что французский лидер планировал 9 мая посетить парад на Красной площади, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, но визит не состоялся из-за ситуации с пандемией COVID-19.

«Хотя планы продолжают существовать», — сказал посол, добавив, что точных сроков визита Макрона в Москву пока нет.

Накануне председатель комиссии сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Макрон может уже в ближайшее время приехать с визитом в Россию, однако это будет зависеть от санитарных условий, пишет REGNUM.

Политик подчеркнул, что Париж настроен на сотрудничество с Москвой, а Россия — «мировая держава, без участия и содействия которой не может решаться ни один конфликт, ни один кризис, ни один вопрос международного значения».

Также сенатор отметил, что Франция готова делать встречные шаги.

В июне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что работа Москвы и Парижа над визитом Макрона в Россию ведется. При этом он не стал называть точных сроков. 26 июня российский президент Владимир Путин подтвердил свое приглашение французскому коллеге посетить РФ с полномасштабным визитом.

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