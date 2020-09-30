Турпоездки для инвалидов организуют в Тверской области

В Тверской области с 3 октября будут организовывать туры по достопримечательностям для людей с ограниченными возможностями. Первой остановкой станет Ржевский мемориал Советскому солдату.

Как пишут «Тверские ведомости», Верхневолжье планирует стать пилотной площадкой развития социального туризма. Проект реализуется в рамках субсидирования туркомпаний, организующих поездки граждан с инвалидностью. Так, жителям региона покажут Кашин и Калязин.

Что касается Ржевского мемориала, то он не случайно стал первой достопримечательностью, которую по программе посетят люди с ограниченными возможностями. По словам губернатора Игоря Рудени, открытие этого мемориала — одно из главных событий 75-летия Великой Победы. Это признание значения Ржевской битвы в истории войны.

Летом Ржевский мемориал посетили более 400 ветеранов, блокадников Ленинграда, узников лагерей, детей войны и тружеников тыла. Поездки организовывал областной совет ветеранов при поддержке регионального правительства.