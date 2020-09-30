Прямой эфир

В России вступили в силу новые правила продажи билетов в театр

0
Выделить главное
вкл
выкл

В России вступили в силу новые правила продажи билетов в театр. Зрители смогут вернуть полную цену билета в спектакля или концерта. Но есть условие: сдача возможна по болезни или из-за смерти близкого. Копию соответствующего документа — свидетельства о смерти или больничного листа — нужно предоставить в кассе. Прежде посетителям отдавали лишь 30% стоимости, если билет сдавали не позднее чем за три дня до мероприятия. Театрам новая система грозит небольшими потерями. Это касается покупок билетов, сделанных по карте. Процент за эквайринг организации будут отдавать из своего кармана.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020