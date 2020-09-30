В России вступили в силу новые правила продажи билетов в театр. Зрители смогут вернуть полную цену билета в спектакля или концерта. Но есть условие: сдача возможна по болезни или из-за смерти близкого. Копию соответствующего документа — свидетельства о смерти или больничного листа — нужно предоставить в кассе. Прежде посетителям отдавали лишь 30% стоимости, если билет сдавали не позднее чем за три дня до мероприятия. Театрам новая система грозит небольшими потерями. Это касается покупок билетов, сделанных по карте. Процент за эквайринг организации будут отдавать из своего кармана.