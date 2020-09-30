Чемпионку по пауэрлифтингу в аэропорту заставили доказывать свой пол

Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву прилюдно заставили доказывать, что она женщина. Происходило это дважды, и оба раза — в аэропорту. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

Тураева летела из Санкт-Петербурга в Краснодар через Москву. Сначала в подлинности документов девушки усомнились сотрудники авиакомпании, осуществлявшие регистрацию на рейс: спортсменку отказались пропускать, ссылаясь на графу «пол» в паспорте.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости и старалась решить ситуацию. <…> И я, как пятилетний ребенок, пыталась доказать, что я — женщина», — пишет Тураева.

Ситуация повторилась в московском аэропорту, но в столице, как заявляет спортсменка, ее «встретили с агрессией». Тураева призналась, что ей было «искренне обидно и страшно», девушка почувствовала себя преступницей.

«Обращаюсь к компании: я трудилась всю свою молодость и получала первые места в чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтоб в итоге со мной поступали вот так!» — написала Тураева.

Спортсменке уже принесли публичные извинения, сотрудники авиакомпании пообещали разобраться в инциденте, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, в июле, белорусские футболистки поставили под сомнение пол одного из игроков клуба «Динамо-БГУФК» — гражданки Буркино-Фасо Салиматы Симпоре. Спортсменки также усомнились в допинговой чистоте Симпоре и потребовали провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона футболистки.