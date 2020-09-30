Росгидромет назвал длительность магнитных бурь на Земле

Геомагнитная буря продлится до 3 октября, об этом говорится в сообщении на сайте Росгидромета в среду, 30 августа.

Как напомнила служба, слабые геомагнитные возмущения начались 23 сентября

«С 24 по 27 сентября по данным среднеширотных магнитных станций геомагнитное поле оценивалось как неустойчивое, 28 сентября — как слабо возмущенное», — уточнили специалисты.

В высоких широтах магнитное поле оценивали 24 и 25 сентября от неустойчивого до сильно возмущенного, 26 сентября уже от слабо возмущенного до умеренно возмущенного, а 27 и 28 сентября — от умеренно возмущенного до сильно возмущенного.

Сильнейшая магнитная буря 2020 года обрушилась на Землю в ночь на 28 сентября. Уровень геомагнитной активности был увеличен в два раза.

В настоящее время магнитная буря продолжается и сохранится на всех широтах минимум до 3 октября.