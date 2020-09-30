Прямой эфир

Росгидромет назвал длительность магнитных бурь на Земле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Геомагнитная буря продлится до 3 октября, об этом говорится в сообщении на сайте Росгидромета в среду, 30 августа.

Осень под градусом: синоптики ждут возвращения тепла к сентябрю
Комфортная погода может компенсировать экстремальные условия, которые жителям Центральной России пришлось пережить летом

Как напомнила служба, слабые геомагнитные возмущения начались 23 сентября

«С 24 по 27 сентября по данным среднеширотных магнитных станций геомагнитное поле оценивалось как неустойчивое, 28 сентября — как слабо возмущенное», — уточнили специалисты.

В высоких широтах магнитное поле оценивали 24 и 25 сентября от неустойчивого до сильно возмущенного, 26 сентября уже от слабо возмущенного до умеренно возмущенного, а 27 и 28 сентября — от умеренно возмущенного до сильно возмущенного.

Сильнейшая магнитная буря 2020 года обрушилась на Землю в ночь на 28 сентября. Уровень геомагнитной активности был увеличен в два раза.

В настоящее время магнитная буря продолжается и сохранится на всех широтах минимум до 3 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020